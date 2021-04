Real Madrid, allarme ‘stanchezza’: in allenamento solo recupero fisico e fisioterapia in vista del Liverpool (Di martedì 13 aprile 2021) Lo aveva detto senza troppi giri parole Zidane. Il suo Real Madrid e i suoi calciatori sono al limite della tenuta fisica. Una stagione complessa, fatta di tantissimi impegni tra campionato e Coppe. I blancos se la giocano su due fronti ma devono fare i conti con pochi ricambi e tanti, troppi infortuni.Secondo El Chiringuito TV, l'immagine del momento complicato del Real Madrid è lampante ed è stata confermata nell'ultimo allenamento sostenuto dagli uomini di Zidane. In vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League di mercoledì, infatti, i blancos avrebbero effettuato solamente esercizi di recupero e fisioterapia senza soffermarsi su questioni tecnico-tattiche per la gara di Anfield.Come sottolinea il media spagnolo, oltre alla ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Lo aveva detto senza troppi giri parole Zidane. Il suoe i suoi calciatori sono al limite della tenuta fisica. Una stagione complessa, fatta di tantissimi impegni tra campionato e Coppe. I blancos se la giocano su due fronti ma devono fare i conti con pochi ricambi e tanti, troppi infortuni.Secondo El Chiringuito TV, l'immagine del momento complicato delè lampante ed è stata confermata nell'ultimosostenuto dagli uomini di Zidane. Indella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League di mercoledì, infatti, i blancos avrebbero effettuato solamente esercizi disenza soffermarsi su questioni tecnico-tattiche per la gara di Anfield.Come sottolinea il media spagnolo, oltre alla ...

