Oppo Out of This World Colours: il progetto National Geographic (Di martedì 13 aprile 2021) Oppo inizia una collaborazione con National Geographic per il nuovo progetto "Out of This World Colours". Vediamo insieme di cosa si tratta National Geographic, Keith Ladzinski – celebre fotografo che collabora con la rivista – e Oppo Find X3 Pro partono alla scoperta del deserto del Mojave per catturare un miliardo di colori dei paesaggi che ricordano il Pianeta Rosso, ispirando le persone a guardare alla bellezza della Terra con immaginazione e curiosità. L'esplorazione e la curiosità sono fra i tratti predominanti dell'essere umano ed è il desiderio di conoscenza e scoperta che porta l'uomo alla continua ricerca di avventura. Oppo, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ...

