Non mi uccidere, l’horror splatter con Alice Pagani è una romantica lotta di sopravvivenza (Di martedì 13 aprile 2021) Horror, gothic, splatter ma soprattutto “un nerissimo romanzo di formazione travestito da thriller romantico che segna il passaggio dall’età dell’innocenza a quella dell’esperienza”, almeno come vuole definirlo il regista Andrea De Sica, alla sua seconda prova nel lungometraggio di finzione. Dopo I figli della notte del 2017, infatti, Non mi uccidere compie un’entrata a gamba tesa nell’universo dei generi, ben mescolati, ma dove la predominanza dark segna ormai l’evidente predisposizione del cineasta romano a narrare il lato oscuro dell’esistente, specie in quello degli adolescenti, la sua fascia generazionale finora prediletta. Interpretato con intensità dalla giovanissima Alice Pagani – che De Sica aveva già “sperimentato” nel cast della serie tv Netflix Baby – nei panni della protagonista Mirta, da Rocco Fasano nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Horror, gothic,ma soprattutto “un nerissimo romanzo di formazione travestito da thriller romantico che segna il passaggio dall’età dell’innocenza a quella dell’esperienza”, almeno come vuole definirlo il regista Andrea De Sica, alla sua seconda prova nel lungometraggio di finzione. Dopo I figli della notte del 2017, infatti, Non micompie un’entrata a gamba tesa nell’universo dei generi, ben mescolati, ma dove la predominanza dark segna ormai l’evidente predisposizione del cineasta romano a narrare il lato oscuro dell’esistente, specie in quello degli adolescenti, la sua fascia generazionale finora prediletta. Interpretato con intensità dalla giovanissima– che De Sica aveva già “sperimentato” nel cast della serie tv Netflix Baby – nei panni della protagonista Mirta, da Rocco Fasano nel ...

