Meno tosse, più spossatezza e nausea: come sono cambiati e perché i sintomi del Covid? (Di martedì 13 aprile 2021) La mancanza di gusto e olfatto viene poco segnalata. Tra i più giovani (adesso più colpiti) diffuse le sindromi simil-influenzali. Segnalati anche disturbi gastroenterologi. Non ci sono evidenze su nuovi sintomi legati alle varianti Leggi su corriere (Di martedì 13 aprile 2021) La mancanza di gusto e olfatto viene poco segnalata. Tra i più giovani (adesso più colpiti) diffuse le sindromi simil-influenzali. Segnalati anche disturbi gastroenterologi. Non cievidenze su nuovilegati alle varianti

Advertising

Corriere : Meno tosse, più nausea e spossatezza: come sono cambiati e perché i sintomi del Covid? - enzomodica45 : RT @Corriere: Meno tosse, più nausea e spossatezza: come sono cambiati e perché i sintomi del Covid? - gioalbarosa : Meno tosse, più nausea e spossatezza: come sono cambiati e perché i sintomi del Covid? - AcerboLivio : Sintomi Covid: febbre, meno tosse, più nausea e spossatezza. Come sono cambiati e perché - SerglocSergio : RT @Corriere: Meno tosse, più nausea e spossatezza: come sono cambiati e perché i sintomi del Covid? -