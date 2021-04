Matteo Viviani, sapete che cosa faceva prima di diventare famoso con Le Iene? (Di martedì 13 aprile 2021) sapete cosa faceva Matteo Viviani, celebre inviato de Le Iene, prima di diventare famoso? Incredibile! Matteo Viviani (Getty Images)Storico inviato del celebre programma di Italia 1, Matteo Viviani conduce ormai da 3 anni Le Iene, alternandosi a colleghi di volta in volta diversi. Il programma va in onda ogni martedì in prima serata. Per quest’anno, Viviani è al timone del famoso programma insieme ad Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, Giulio Golia e tanti altri. Ovviamente, l’indimenticabile Gialappa’s Band è sempre presente! Matteo Viviani è amatissimo nel programma di ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 aprile 2021), celebre inviato de Ledi? Incredibile!(Getty Images)Storico inviato del celebre programma di Italia 1,conduce ormai da 3 anni Le, alternandosi a colleghi di volta in volta diversi. Il programma va in onda ogni martedì inserata. Per quest’anno,è al timone delprogramma insieme ad Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, Giulio Golia e tanti altri. Ovviamente, l’indimenticabile Gialappa’s Band è sempre presente!è amatissimo nel programma di ...

Advertising

FrancescoCodega : RT @Ferdinando1970: Stasera parliamo di #bitcoin con Matteo Viviani !!! Le iene @redazioneiene colpiscono con un timing perfetto per festeg… - M4scio : RT @Ferdinando1970: Stasera parliamo di #bitcoin con Matteo Viviani !!! Le iene @redazioneiene colpiscono con un timing perfetto per festeg… - Ferdinando1970 : Stasera parliamo di #bitcoin con Matteo Viviani !!! Le iene @redazioneiene colpiscono con un timing perfetto per fe… - nocchi_rita : RT @redazioneiene: “Prendo 1.500 euro al mese, quasi me ne vergogno; non mi fanno fare nulla tutto il giorno”. Matteo Viviani è tornato da… - __Luisa_____ : RT @redazioneiene: Pino Maniaci , lo 'scassaminchia' direttore di #Telejato, è stato assolto dall'accusa di estorsione.Matteo Viviani lo av… -