"Mascherine cinesi, una su due non protegge, ritiratele". Ecco i lotti distribuiti alle Asl e finiti sotto inchiesta (Di martedì 13 aprile 2021) Dovevano proteggere medici, infermieri e personale delle Rsa dal contagio da Covid-19, ma in realtà le Mascherine cinesi avevano capacità filtranti "anche dieci volte inferiori" agli standard. È quanto emerge dall'inchiesta della procura di Gorizia che riguarda 12 lotti di facciali modello Ffp2 e Ffp3 importate dalla Cina. Complessivamente, nei lotti rientrano 250 milioni di Mascherine, acquistate nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato tecnico scientifico, e distribuite nelle Asl di tutta Italia, come riporta un articolo di Fabio Tonacci su Repubblica, che cita il contenuto del decreto di sequestro disposto dai pm. Dalle evidenze raccolte dalla procura di Gorizia, sulla base degli esami di due laboratori ...

