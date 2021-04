Le finali di Coppa Davis a Torino, l’annuncio della Federazione (Di martedì 13 aprile 2021) . Un grande successo per il nostro paese e soprattutto per il tennis italiano. C’è dunque l’annuncio ufficiale da parte dell’ITF (la Federazione internazionale) e Kosmos Tennis: le finali di Coppa Davis a Torino in programma dal 25 novembre al 5 dicembre prossimi. L’Italia torna a L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Musetti va ai quarti di Acapulco Matteo Berrettini talento del tennis italiano Fognini Nadal: la sfida ai quarti della Rogers Cup Us Open Berrettini sfida Nadal: impresa dell’italiano Berrettini sconfitto da Nadal: niente finale Us Open a Nadal: è il trofeo numero 19 Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 aprile 2021) . Un grande successo per il nostro paese e soprattutto per il tennis italiano. C’è dunqueufficiale da parte dell’ITF (lainternazionale) e Kosmos Tennis: lediin programma dal 25 novembre al 5 dicembre prossimi. L’Italia torna a L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo Musetti va ai quarti di Acapulco Matteo Berrettini talento del tennis italiano Fognini Nadal: la sfida ai quartiRogers Cup Us Open Berrettini sfida Nadal: impresa dell’italiano Berrettini sconfitto da Nadal: niente finale Us Open a Nadal: è il trofeo numero 19

Advertising

tizianoles : @casteo23 @PerSaturno @FBiasin E Gasp merita l'ergastolo. Ora capisco come è riuscito a portare Crotone in B, Genoa… - RobertoMerlino1 : Dite a ?@GuidoCrosetto? ?? noto amante del golf,che nel”suo”Piemonte a Torino,oltre che 5 finali dell’ATP di Tennis,… - rob_ripa : RT @cropyJ03: @_Bitw_n_10 Compà io sto discorso del modo di giocare lo vedo relativo, abbiamo fatto tante belle partite in Champions, pure… - AlexBonoVox1 : RT @RottasuTorino: Torino è sempre più innamorata del tennis: dopo le finali dell'ATP arrivano due gironi della Coppa Davis (con l'Italia c… - cropyJ03 : @_Bitw_n_10 Compà io sto discorso del modo di giocare lo vedo relativo, abbiamo fatto tante belle partite in Champi… -