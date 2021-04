Lazio-Verona in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Primavera 2020/2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Lazio-Verona sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole l’andata della semifinale di Coppa Italia Primavera 2020/2021. La competizione dei giovani calciatori del futuro entra nella sua fase più calda e le due squadre sono pronte a darsi battaglia per provare a strappare il pass per la finale. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di mercoledì 14 aprile; la diretta tv sarà disponibile su SportItalia, invece lo streaming sarà sul sito della stessa emittente. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole l’andella semifinale di. La competizione dei giovani calciatori del futuro entra nella sua fase più calda e le due squadre sono pronte a darsi battaglia per provare a strappare il pass per la finale. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di mercoledì 14 aprile; latv sarà disponibile su Sport, invece losarà sul sito della stessa emittente. SportFace.

