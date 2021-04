La crisi non è uguale per tutti (Di martedì 13 aprile 2021) Delle due foto che vedete qui sopra, guardate innanzitutto quella in alto. L'ha scattata il sottoscritto domenica pomeriggio all'ingresso di un centro commerciale della Brianza . Come vedete, c'era un ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Delle due foto che vedete qui sopra, guardate innanzitutto quella in alto. L'ha scattata il sottoscritto domenica pomeriggio all'ingresso di un centro commerciale della Brianza . Come vedete, c'era un ...

Ultime Notizie dalla rete : crisi non La crisi non è uguale per tutti Infatti, si pensa sempre che la rabbia sia provocata dal fatto che certe categorie sono esasperate da un anno di crisi. Invece no, non è solo quello il motivo di tanta rabbia. C'è anche la percezione ...

Il lockdown fa da Cupido. A Roma meno separazioni e divorzi, anche a causa della crisi economica Meno separazioni 'forzate' ( - 15%), più separazioni consensuali (+2%). Il lockdown e la pandemia sembra abbiano influito (e non poco) nei confronti delle coppie romane sull'orlo di una crisi di nervi. Come se avesse funzionato almeno per un po' l'essere costretti a 'fare famiglia' per colpa delle restrizioni Covid. Ma il ...

La crisi non è uguale per tutti

La cronaca quotidiana e le parole dimenticate Il Pontefice ha aperto il 2021 ricordando in un’intervista che «da una crisi non si esce mai come prima: usciamo migliori o usciamo peggiori» e che servono «unità e fratellanza» per superare la ...

