India, migliaia di persone per il bagno sacro nel Gange (Di martedì 13 aprile 2021) Decine dimigliaia di devotiindù - senza rispettarein nessun modole norme di distanziamento anti - covid - sono accorsiadHaridwar, inIndia, per il bagno rituale nel fiume Gange,in occasione della ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) Decine didi devotiindù - senza rispettarein nessun modole norme di distanziamento anti - covid - sono accorsiadHaridwar, in, per ilrituale nel fiume,in occasione della ...

Advertising

giannettimarco : RT @euronewsit: India: migliaia di fedeli si ammassano nel Gange per il bagno rituale - euronewsit : India: migliaia di fedeli si ammassano nel Gange per il bagno rituale - Piergiulio58 : India: migliaia di fedeli si ammassano nel Gange per il bagno rituale.?????? - OpenGDB : LA MASCHERINAAAAAAAA ?? 'Decine di migliaia di devoti indù si stanno accalcando da questa notte ad Haridwar, in Indi… - giornaleradiofm : India in piena pandemia, ma i fedeli si ammassano nel Gange: (ANSA) - NEW DELHI, 12 APR - Decine di migliaia di dev… -