Fortnite: in arrivo Aloy di Horizon Zero Dawn! [AGGIORNATO] (Di martedì 13 aprile 2021) Aloy di Horizon Zero Dawn è in arrivo in Fortnite? Secondo alcuni dataminers sì. Scopriamo qualche dettaglio in più in merito in questa news dedicata Da qualche ora alcuni dataminers hanno rilasciato su Twitter interessanti informazioni relative ad un possibile arrivo in Fortnite, di una skin dedicata esclusivamente ad Aloy, protagonista del titolo targato Guerrilla Games; uscito prima in esclusiva PlayStation e poi rilasciato e pubblicato anche sul mercato PC. Ci teniamo a sottolineare che quanto seguirà non è stato ancora confermato e/o smentito da Epic Games, dunque vi invitiamo a prendere tali informazioni con la dovuta cautela. Aloy prossima skin di Fortnite? Dopo Kratos di God of War, Master Chief di Halo, la ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 aprile 2021)diDawn è inin? Secondo alcuni dataminers sì. Scopriamo qualche dettaglio in più in merito in questa news dedicata Da qualche ora alcuni dataminers hanno rilasciato su Twitter interessanti informazioni relative ad un possibilein, di una skin dedicata esclusivamente ad, protagonista del titolo targato Guerrilla Games; uscito prima in esclusiva PlayStation e poi rilasciato e pubblicato anche sul mercato PC. Ci teniamo a sottolineare che quanto seguirà non è stato ancora confermato e/o smentito da Epic Games, dunque vi invitiamo a prendere tali informazioni con la dovuta cautela.prossima skin di? Dopo Kratos di God of War, Master Chief di Halo, la ...

Advertising

tuttoteKit : #Fortnite: in arrivo #Aloy di Horizon Zero Dawn! [AGGIORNATO] #EpicGames #GuerrillaGames #HorizonZeroDawn #tuttotek - GamingTalker : Fortnite, confermato l'arrivo di Aloy di Horizon Zero Dawn: dettagli su bundle e modalità a tempo limitato… - oOShinobi777Oo : A quanto pare Kratos e Aloy sono solo le prime di una lunga serie di collaborazioni in arrivo in Fortnite. Epic G… - tech_gamingit : A quanto pare Kratos e Aloy sono solo le prime di una lunga serie di collaborazioni in arrivo in Fortnite. Epic G… - tech_gamingit : Decriptato il pack di Aloy di Horizon Zero Dawn, in arrivo in Fortnite! -