Cuneo, il Covid uccide marito e moglie in due giorni: lutto a San Biagio (Di martedì 13 aprile 2021) Cuneo, a San Biagio di Centallo addio ad Aldo Dutto e Marisa Bernardi morti a quarant’otto ore di distanza e ricoverati insieme da un mese Cuneo, coniugi morti per CovidÈ successo ancora una volta. Il Covid ha ucciso chi ha passato una vita insieme ma l’ha fatto portandoseli via a poco tempo di distanza come a non voler lasciare nessuno solo. Questa volta è accaduto a San Biagio, frazione di Centallo, in provincia di Cuneo. Oggi pomeriggio nella parrocchia del paese saranno celebrati insieme i funerali di Aldo Dutto e Marisa Bernardi, 84 anni lui, 80 lei. Insieme come nella vita. Avevano superato le nozze d’oro e nel 2022 sarebbero stati sposati da sessant’anni. Entrambi erano ricoverati al Carle di Cuneo. Aldo ha resistito fino a ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021), a Sandi Centallo addio ad Aldo Dutto e Marisa Bernardi morti a quarant’otto ore di distanza e ricoverati insieme da un mese, coniugi morti perÈ successo ancora una volta. Ilha ucciso chi ha passato una vita insieme ma l’ha fatto portandoseli via a poco tempo di distanza come a non voler lasciare nessuno solo. Questa volta è accaduto a San, frazione di Centallo, in provincia di. Oggi pomeriggio nella parrocchia del paese saranno celebrati insieme i funerali di Aldo Dutto e Marisa Bernardi, 84 anni lui, 80 lei. Insieme come nella vita. Avevano superato le nozze d’oro e nel 2022 sarebbero stati sposati da sessant’anni. Entrambi erano ricoverati al Carle di. Aldo ha resistito fino a ...

Advertising

ecodelchisone : Covid: la provincia di Cuneo rimane zona rossa fino a domenica 18 aprile, con verifica venerdì 16 - lo_spiffero : La provincia di #Cuneo resta in zona rossa fino a domenica #Covid #Piemonte - IdeawebTV : Vaccino Covid: ieri (12 aprile) in Piemonte somministrate altre 21.309 dosi - bertero_g : Esperienze di #curedomiciliari, come ci dice sempre @AStramezzi, sono ormai valida prassi che tutta Italia deve seg… - danielamarch8 : RT @LaStampa: Giovedì Alba presenta al generale Figliuolo la sua strategia per i vaccini Covid -