Covid, divorzi in calo in Italia: niente crisi da lockdown? (Di martedì 13 aprile 2021) Più divorzi da Covid? Il lockdown sembrava essere la tempesta perfetta per le coppie in crisi. E invece stare insieme 24 su 24 pare abbia fatto bene alle convivenze. Almeno in Italia e stando agli ultimi dati forniti dalla sezione Famiglia del Tribunale di Roma e elaborati dall’Associazione Diritto e Psicologia della Famiglia ( Dpf). Nell’anno nero della pandemia si è inaspettatamente registrata una diminuzione del 15% del numero delle separazioni rispetto all’anno precedente. Di contro si è rivelato un aumento, sia pure lieve delle separazioni consensuali (+2%) che hanno rappresentato così il 76% di quelle totali. Nessuna corsa al divorzio anche tra gli ex già legalmente separati tanto che nel 2020 i divorzi sono diminuiti del 20% con un aumento del 3% di quelli in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Piùda? Ilsembrava essere la tempesta perfetta per le coppie in. E invece stare insieme 24 su 24 pare abbia fatto bene alle convivenze. Almeno ine stando agli ultimi dati forniti dalla sezione Famiglia del Tribunale di Roma e elaborati dall’Associazione Diritto e Psicologia della Famiglia ( Dpf). Nell’anno nero della pandemia si è inaspettatamente registrata una diminuzione del 15% del numero delle separazioni rispetto all’anno precedente. Di contro si è rivelato un aumento, sia pure lieve delle separazioni consensuali (+2%) che hanno rappresentato così il 76% di quelle totali. Nessuna corsa alo anche tra gli ex già legalmente separati tanto che nel 2020 isono diminuiti del 20% con un aumento del 3% di quelli in ...

