Covid, Confcommercio Pompei non ci sta: "Anche per noi priorità per i vaccini" (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Pompei con le buone o con le cattive maniere da oggi batterà i pugni sui tavoli decisionali della politica". Queste le parole del presidente della Confcommercio di Pompei, Gino Longobardi che annuncia "la guerra degli imprenditori". Indignato per non avere visto inclusa la città degli Scavi nel piano di vaccinazione della Regione Campania, Longobardi afferma: "Pompei non è la cenerentola turistica della Campania. I nostri flussi turistici vengono da sempre sfruttati da altre città limitrofe ed è arrivato il momento di rivendicare le loro stesse condizioni di trattamento". "Si fa finta di non sapere che la nostra città in questo momento è il maggiore attrattore turistico regionale e nazionale – aggiunge il presidente di Confcommercio-Pompei –

