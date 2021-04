Consiglio CONI, eletti nove atleti: scelti anche Pellegrino, Mondelli e Imperio (Di martedì 13 aprile 2021) eletti i nove rappresentanti degli atleti nel Consiglio del CONI. La mattinata di martedì ha aperto la tre giorni di elezioni al Salone d’Onore del CONI al Foro Italico di Roma per le assemblee elettive che andranno a costituire il nuovo Consiglio nazionale del CONI 2021-2024. In mattinata sono stati eletti nove rappresentanti degli “atleti”, che il prossimo 13 maggio voteranno alle elezioni per il presidente del CONI nazionale. Filippo Mondelli (Canottaggio), non presente per motivi personali, è stato eletto con 54 voti, Raffaella Masciadri (Pallacanestro) con 52, Tatiana Andreoli (Tiro con l’Arco) 51, Federico Pellegrino ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021)rappresentanti deglineldel. La mattinata di martedì ha aperto la tre giorni di elezioni al Salone d’Onore delal Foro Italico di Roma per le assembleeve che andranno a costituire il nuovonazionale del2021-2024. In mattinata sono statirappresentanti degli “”, che il prossimo 13 maggio voteranno alle elezioni per il presidente delnazionale. Filippo(Canottaggio), non presente per motivi personali, è stato eletto con 54 voti, Raffaella Masciadri (Pallacanestro) con 52, Tatiana Andreoli (Tiro con l’Arco) 51, Federico...

