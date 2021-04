Chi è Debora Pelamatti, la moglie del cantante Max Pezzali? (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco chi è Debora Pelamatti, nota per essere la seconda moglie di Max Pezzali Debora Pelamatti è nota per essere la seconda moglie del famoso ed amato cantautore Max Pezzali. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, non fa infatti parte del mondo dello spettacolo. Sappiamo che è nata a Breno, in Lombardia, vive insieme al marito a Pavia. Per quanto riguarda la sua carriera, la moglie di Max Pezzali lavora nell’ufficio legale di una società. Appassionata di moda Debora Pelamatti cura una rubrica fashion chiamata ‘Lo stile(tto) di Debby. Sul suo profilo Instagram è molto seguita, ad oggi conta 66,6mila follower. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 aprile 2021) Ecco chi è, nota per essere la secondadi Maxè nota per essere la secondadel famoso ed amato cantautore Max. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, non fa infatti parte del mondo dello spettacolo. Sappiamo che è nata a Breno, in Lombardia, vive insieme al marito a Pavia. Per quanto riguarda la sua carriera, ladi Maxlavora nell’ufficio legale di una società. Appassionata di modacura una rubrica fashion chiamata ‘Lo stile(tto) di Debby. Sul suo profilo Instagram è molto seguita, ad oggi conta 66,6mila follower. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ...

