Birmania:Onu,rischio conflitto in piena regola come in Siria (Di martedì 13 aprile 2021) Quello che sta succedendo in Birmania rischia di diventare "un conflitto in piena regola come in Siria". Lo ha detto l' Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Quello che sta succedendo inrischia di diventare "uninin". Lo ha detto l' Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Onu Birmania:Onu,rischio conflitto in piena regola come in Siria "Temo che la situazione in Birmania si stia dirigendo verso un conflitto in piena regola. Gli Stati non devono permettere che gli errori mortali del passato in Siria e altrove si ripetano", ha detto ...

Myanmar: sale ancora il bilancio delle vittime dei golpisti, oltre 700 morti ... oltre 100 manifestanti uccisi, morti anche bambini Myanmar, Onu: dal golpe almeno 54 manifestanti uccisi, 1700 gli arresti Birmania: intensificate le repressioni, tre manifestanti uccisi a Dawei ...

Ancora una strage in Myanmar: «Morti e feriti impilati insieme» Tatmadaw vieta l’accesso all’Onu L’instabilità in Myanmar è iniziata l’1 febbraio, quando il capo delle forze armate, il generale Min Aug Hlaing, ha annullato le elezioni di novembre, impedito al ...

