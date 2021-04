Amici 2021 | Raimondo Todaro presente al talent Quale sarà il suo ruolo?

(Di martedì 13 aprile 2021) Il ballerino di ‘Ballando con le Stelle’,, approderà su Canale 5, nel daytime ‘’ di Maria De Filippi.ha partecipato a Ballando Con le Stelle, con Elisa IsoardiIl volto noto e ballerino di Ballando con le Stelle,sta per approdare su Canale 5. Infatti, il ballerino latinoin una puntata del daytime di. L’anno scorso, il ballerino di latino è stato il compagno di Elisa Isoardi e molti fan del programma di Rai 1, avevano pensato che tra i due ci fosse qualcosa. Voce poi smentita da entrambi, per la delusione di tutti coloro che ci speravano. LEGGI ANCHE—>: AMORE AL CAPOLINEA PER AKA7EVEN E MARTINA? ...

Il cast di Amici si arricchisce di Raimondo Todaro, volto della danza proveniente da Ballando con le stelle. Come anticipato da Blogo, sarà ospite del daytime del talent di Maria De Filippi, che ...