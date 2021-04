Vaccino, assembramenti e disagi alle tende del Qatar di Potenza (Di lunedì 12 aprile 2021) POTENZA – Sono centinaia gli over 60 che si sono recati oggi alle strutture del Qatar di Potenza e Matera per ricevere il vaccino Astrazeneca senza prenotazione. A Potenza, nei pressi dell’ospedale San Carlo, si sono registrati diversi disagi. A casa degli assembramenti davanti ai cancelli della tendostruttura, allestita in un ex parcheggio, sono dovute intervenire le forze dell’ordine che, insieme alla protezione civile, hanno cercato di ordinare la fila. L’accesso, secondo le disposizioni diffuse nella serata di ieri dal presidente della Regione, Vito Bardi, sarebbe dovuto avvenire in ordine di anzianità ma ciò non è accaduto. In molti, provenienti dalla provincia e in fila dalle prime ore del mattino, hanno rinunciato. Traffico in tilt per tutta la mattina nelle strade di accesso al punto vaccinale. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) POTENZA – Sono centinaia gli over 60 che si sono recati oggi alle strutture del Qatar di Potenza e Matera per ricevere il vaccino Astrazeneca senza prenotazione. A Potenza, nei pressi dell’ospedale San Carlo, si sono registrati diversi disagi. A casa degli assembramenti davanti ai cancelli della tendostruttura, allestita in un ex parcheggio, sono dovute intervenire le forze dell’ordine che, insieme alla protezione civile, hanno cercato di ordinare la fila. L’accesso, secondo le disposizioni diffuse nella serata di ieri dal presidente della Regione, Vito Bardi, sarebbe dovuto avvenire in ordine di anzianità ma ciò non è accaduto. In molti, provenienti dalla provincia e in fila dalle prime ore del mattino, hanno rinunciato. Traffico in tilt per tutta la mattina nelle strade di accesso al punto vaccinale.

