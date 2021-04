Vaccini, De Luca: noi non procederemo per fasce d'età - Figliuolo: no deroghe (Di lunedì 12 aprile 2021) Botta e risposta tra Vincenzo dì De Luca e Francesco Figliuolo . Dopo aver vaccinato ultraottantenni e fragili, 'l a Campania non procederà per fasce d'età - ha annunciato il presidente della Regione -... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Botta e risposta tra Vincenzo dì Dee Francesco. Dopo aver vaccinato ultraottantenni e fragili, 'l a Campania non procederà perd'età - ha annunciato il presidente della Regione -...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, lo stop di Figliuolo a De Luca: 'Non sono ammesse deroghe. Sulle priorita' serve uniformita' nazionale' - Agenzia_Ansa : Vaccini, il governatore della Campania De Luca al commissario Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età. Dopo le… - fattoquotidiano : Vaccini, De Luca non vuole procedere per fasce d’età: “Lavoreremo anche sui settori economici” - calabraducia : RT @sempreciro: Vaccini, De Luca contro il piano del governo: 'Non andremo per fasce d'età, dopo i fragili vaccineremo quelli che fanno le… - ale81eli82 : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini, il governatore della Campania De Luca al commissario Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età. Dopo le person… -