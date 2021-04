Turismo, Bonaccini: “No isole covid free, idea da rigettare” (Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna stoppa l’idea delle isole Covid-free emersa in questi giorni. E insiste invece sulla proposta del passaporto vaccinale. Lo mette in chiaro il governatore Stefano Bonaccini, questa mattina via social network, dopo la presa di posizione del suo assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna stoppa l’idea delle isole Covid-free emersa in questi giorni. E insiste invece sulla proposta del passaporto vaccinale. Lo mette in chiaro il governatore Stefano Bonaccini, questa mattina via social network, dopo la presa di posizione del suo assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : Turismo, l'incognita delle riaperture. Bonaccini boccia l'idea di creare isole Covid free - fattoquotidiano : Turismo, Garavaglia: “Isole Covid-free? Si può fare”. Federiga e Bonaccini contro: “Senza equità si crea tensione s… - rep_bologna : Turismo, Bonaccini: 'No alle isole Covid free, niente privilegi a discapito di altre spiagge' [di Marcello Radighie… - rosatoeu : Turismo, riaperture ancora in dubbio. Bonaccini no a isole Covid free. -