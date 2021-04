Toyota - Spuntano i teaser di una Suv

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il 19 aprile lapresenterà un inedito modello elettrico del quale, per il momento, sono stati diffusi solo alcuni. Le immagini mostrano parte del frontale della vettura, che potrebbe essere svelata ancora allo stadio di concept. Questa piccola anticipazione, comunque, basta a far capire che questo modello prenderà le distanze da tutti gli altri presenti nella gamma del costruttore giapponese, proponendo uno stile e una impostazione unica nel suo genere. Segni particolari. Sul muso dell'auto le luci diurne a Led sono estremamente sottili e i gruppi ottici principali si trovano nella parte inferiore, mentre il logoposizionato sul cofano, con bordatura blu, è quasi orizzontale. Le immagini non chiariscono invece quale sia la forma della mascherina, che potrebbe essere chiusa, trattandosi di un modello privo di motore ...

