TIM, Rossi: "Disponibilità connessione è questione di equità sociale" (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – La tecnologia oggi ha un ruolo cruciale anche nelle transazioni finanziarie poiché una gran parte oggi si realizza online e, quindi, "qualunque cittadino deve poter accedere online ai mercati finanziari, agli intermediari, ai prodotti, indipendentemente dal luogo in cui si trova e indipendentemente dalla complessità delle operazioni che vuole fare". E' quanto ha sottolineato il Presidente di TIM, Salvatore Rossi, ad un convegno della Consob in memoria di Angelo Apponi, scomparso nel 2019. Il numero uno di TIM ha quindi parlato di "equità sociale" e dell'impegno di TIM a garantire connessioni "rapide, potenti e ugualmente disponibili" in qualunque luogo del Paese anche più remoto. "Qui ci sono dei beni pubblici fondamentali in ballo: è un tema di equità sociale oltre che di efficienza ...

