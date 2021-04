Roma | scontri al sit-in «IoApro» in piazza San Silvestro | bombe carta e fumogeni | «Dignità | togliete il casco»

(Di lunedì 12 aprile 2021) A piccoli gruppi i manifestanti si spostano per raggiungereMontecitorio ma sono trattenuti dalle forze dell’ordine costrette in alcuni punti a usare gli idranti

- - > Leggi Anche, tensione econ la polizia alla manifestazione 'IoApro' Schizzano i prezzi dei contratti sui vaccini Già nelle scorse settimane la Pfizer aveva evocato un aumento dei ...Pomeriggio di tensione nei pressi di Montecitorio, con il centro dipraticamente blindato dalle forze dell'ordine in tenuta anti - sommossa per fronteggiare la ... Proteste esi erano già ...Mentre continua il balletto infinito dei colori, a Roma proseguono le manifestazioni degli autonomi e delle partite iva, accorsi da tutta Italia nella capitale, per protestare contro le restrizioni ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Figliuolo: “Nessuna deroga su vaccini”. In arrivo dosi Johnson&Johnson. LIVE ...