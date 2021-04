Roma, Casapound irrompe nella protesta dei commercianti di “IoApro”: scontri e bombe carta (Di lunedì 12 aprile 2021) Bloccato l’accesso a piazza Montecitorio: «Sarebbe questa la vostra democrazia?». Salvini: «Sono solo persone che chiedono di lavorare». 120 persone identificate, 6 portate in Questura Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 12 aprile 2021) Bloccato l’accesso a piazza Montecitorio: «Sarebbe questa la vostra democrazia?». Salvini: «Sono solo persone che chiedono di lavorare». 120 persone identificate, 6 portate in Questura

petergomezblog : Sit in IoApro a Roma: lancio di petardi e altri oggetti verso gli agenti. Casapound si è unita alla manifestazione - La7tv : #tagada Francesco Borgonovo commenta la manifestazione 'Io Apro' a Roma con i tafferugli e le polemiche per la pres… - luposolitario95 : RT @FakeNews_24: +++ #Roma: #CasaPound si dissocia dai gesti di non violenza +++ - antondepierro : RT @antondepierro: Manifestazione non autorizzata a #Roma di finti ristoratori rappresentati da #Casapound,che da anni viola norme occupand… - fiftycb : RT @cigolionocingue: #IoApro oggi a Roma realmente chi ha manifestato? I video della questura in 4 prospettive contano solo volti in forza… -