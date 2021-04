Roma, alta tensione: lancio di bombe carta (VIDEO) (Di lunedì 12 aprile 2021) A Roma si continua a vivere un’assurda guerriglia urbana. Sono stati feriti un giornalista e un poliziotto durante gli scontri. Protesta a Roma – Immagine di repertorio (Google Images)Si stanno vivendo nuovamente momenti di alta tensione a Roma, dove la rabbia sociale è esplosa per l’ennesima volta. La manifestazione promossa dal movimento “Io Apro”, ha visto nuovamente l’infiltrazione di qualche testa calda. C’è stato infatti il lancio di bottiglie e bombe carta. Al momento i commercianti e i ristoratori stanno cercando di aggirare i blocchi della Polizia. La Questura di Roma, infatti, vista la presenza a Piazza Montecitorio già di un’altra manifestazione ha deciso di blindare quello spazio. Ci sono già stati attimi ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021) Asi continua a vivere un’assurda guerriglia urbana. Sono stati feriti un giornalista e un poliziotto durante gli scontri. Protesta a– Immagine di repertorio (Google Images)Si stanno vivendo nuovamente momenti di, dove la rabbia sociale è esplosa per l’ennesima volta. La manifestazione promossa dal movimento “Io Apro”, ha visto nuovamente l’infiltrazione di qualche testa calda. C’è stato infatti ildi bottiglie e. Al momento i commercianti e i ristoratori stanno cercando di aggirare i blocchi della Polizia. La Questura di, infatti, vista la presenza a Piazza Montecitorio già di un’altra manifestazione ha deciso di blindare quello spazio. Ci sono già stati attimi ...

