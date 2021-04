Rivoluzione PA | il piano di Brunetta

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – “Sto cambiando le regole del gioco del reclutamento, dei concorsi, dei dipendenti pubblici. Una cosa facile a dirsi, difficilissima a farsi. Per ripristinare un minimo di turnover serio, qualitativo e quantitativo, servono almeno 150mila all’anno (assunzioni, ndr)”.Lo ha detto il Ministro della Funzione pubblica, Renato, nel corso dell’incontro “Italia 2021, competenze per riavviare il futuro”, sottolineando che una buona formazione nella pubblica amministrazione si fa in realtà “ripristinando un sano turnover demografico degli occupati. L’età media continua a rimanere molto alta. Bisogna fare unacambiando il paradigma degli ultimi dieci anni”. “Siamo un Paese che fa pochissimi investimenti pubblici e privati, svilito e desertificato il suo capitale umano pubblico. Questa è l’Italia di oggi”, ha aggiunto il Ministro ...