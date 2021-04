Riduce in fin di vita un senzatetto credendolo un pusher: 26enne in manette a San Donato (Di lunedì 12 aprile 2021) L’uomo, un pluripregiudicato in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito con inaudita violenza in via Jannozzi un 57enne, tutt’ora ricoverato in fin di vita Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 12 aprile 2021) L’uomo, un pluripregiudicato in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito con inaudita violenza in via Jannozzi un 57enne, tutt’ora ricoverato in fin di

Riduce in fin di vita un senzatetto credendolo un pusher: 26enne in manette a San Donato

I militari della stazione di San Donato Milanese hanno arrestato per tentato omicidio un 26enne nato in Brasile, residente in Italia, pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio. Il ...

I militari della stazione di San Donato Milanese hanno arrestato per tentato omicidio un 26enne nato in Brasile, residente in Italia, pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio. Il ...