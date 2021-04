Ricercato per tratta di esseri umani, tentava di partire per la Turchia: arrestato a Orio (Di lunedì 12 aprile 2021) La Polizia di stato in servizio all’Ufficio di Frontiera Orio al Serio lo ha rintracciato mentre tentava di imbarcarsi su un volo per la Turchia, colpito da un provvedimento di ricerca e arresto ai fini di estradizione o consegna. A carico dell’uomo, un cittadino turco classe 1987, c’era infatti un mandato di arresto europeo per tratta di esseri umani e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto, emesso dall’Autorità Giudiziaria della Grecia, con pena determinata in 25 anni di reclusione. In particolare lo straniero si è reso responsabile di tratta di essere umani tra la Turchia e il territOrio greco nel 2014. Dopo le verifiche per accertare che il soggetto sottoposto al controllo di Polizia fosse ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) La Polizia di stato in servizio all’Ufficio di Frontieraal Serio lo ha rintracciato mentredi imbarcarsi su un volo per la, colpito da un provvedimento di ricerca e arresto ai fini di estradizione o consegna. A carico dell’uomo, un cittadino turco classe 1987, c’era infatti un mandato di arresto europeo perdie favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto, emesso dall’Autorità Giudiziaria della Grecia, con pena determinata in 25 anni di reclusione. In particolare lo straniero si è reso responsabile didi esseretra lae il territgreco nel 2014. Dopo le verifiche per accertare che il soggetto sottoposto al controllo di Polizia fosse ...

