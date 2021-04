No, questo container non viene utilizzato per il «traffico di essere umani» (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 26 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicato un video che mostra un container con all’interno due file di sedili. Le immagini sono accompagnate da questo testo, scritto da chi ha condiviso il post su Facebook: «container per il traffico di esseri umani». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Nel video oggetto della nostra verifica compare (al minuto 0o:07) sulla porta del container la scritta «minesafe». Come si può verificare qui, «minesafe» è il nome di una camera di sicurezza prodotta da un’azienda che si occupa di sviluppare tecnologie salvavita in varie applicazioni industriali. Questa camera di sicurezza viene utilizzata per proteggere i lavoratori da diversi pericoli come, ad esempio, le esplosioni, il rilascio di gas ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 26 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicato un video che mostra uncon all’interno due file di sedili. Le immagini sono accompagnate datesto, scritto da chi ha condiviso il post su Facebook: «per ildi esseri». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Nel video oggetto della nostra verifica compare (al minuto 0o:07) sulla porta della scritta «minesafe». Come si può verificare qui, «minesafe» è il nome di una camera di sicurezza prodotta da un’azienda che si occupa di sviluppare tecnologie salvavita in varie applicazioni industriali. Questa camera di sicurezzautilizzata per proteggere i lavoratori da diversi pericoli come, ad esempio, le esplosioni, il rilascio di gas ...

