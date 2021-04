Mare, Cingolani apre a impiego Recovery per progetti di tutela e sviluppo (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – “Nel Recovery plan stiamo prevedendo misure importanti per la tutela del Mare”. Lo ha annunciato il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una diretta Facebook, in occasione della Giornata nazionale del Mare. Il titolare del MITE ha anticipato che la Missione 2, relativa alla Transizione ecologica, prevede un grande progetto per il monitoraggio del nostro Mare che – afferma – “è fondamentale”, e nella Missione 4, relativa a Ricerca e Formazione, sono previste “importanti risorse” per la creazione di centri che si occupino di attività di ricerca, controllo, sviluppo. La Giornata Nazionale del Mare cadeva ieri, domenica 11 aprile, una ricorrenza dedicata ad una risorsa cruciale per l’economia della nostra Penisola. I ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – “Nelplan stiamo prevedendo misure importanti per ladel”. Lo ha annunciato il Ministro della Transizione ecologica Robertoin una diretta Facebook, in occasione della Giornata nazionale del. Il titolare del MITE ha anticipato che la Missione 2, relativa alla Transizione ecologica, prevede un grande progetto per il monitoraggio del nostroche – afferma – “è fondamentale”, e nella Missione 4, relativa a Ricerca e Formazione, sono previste “importanti risorse” per la creazione di centri che si occupino di attività di ricerca, controllo,. La Giornata Nazionale delcadeva ieri, domenica 11 aprile, una ricorrenza dedicata ad una risorsa cruciale per l’economia della nostra Penisola. I ...

