LOL | un successo internazionale | ecco come è nato lo show di Amazon

Leggi su donnaglamour

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su LOL, suPrime Video ci sono anche i format stranieri dellocomico. Ha impiegato poco tempo LOL: Chi ride è fuori a conquistare gli utenti diPrime Video. Ilavuto dallocomico è stato enorme ma non solo in Italia: esistono infatti anche altre cinque versioni del programma girate all’estero. Oltre che nel nostro Paese, il format è stato prodotto anche in Messico, in Australia, in Germania, in Francia e in Spagna: tutte queste versioni di LOL possono essere viste suPrime Video. LOL: la storia del programma comico In realtà il format LOL: Chi ride è fuori èin Giappone ed è stato poi allargato daPrime Video in giro per il mondo con lo stesso format: sei ...