LIVE Musetti-Karatsev 3-6 4-6, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro si arrende alla potenza disarmante del russo (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 17.28 Aslan Karatsev batte Lorenzo Musetti 6-3 6-4 al termine di un match durato un’ora e trenta minuti. Il russo ottiene il secondo turno contro Stefanos Tsitsipas che ha avuto un bye al primo turno. Il classe ’93 oggi è semplicemente ingiocabile e domina sia l’azzurro che la pioggia che ha interrotto i match per quasi 5 ore. Il semifinale degli AO 2021 riesce a non dare punti di riferimento all’avversario grazie a un gioco offensivo e in continua spinta, brekkando nel primo e decimo gioco del primo parziale e nel decimo game del secondo set. Il russo raggiunge virtualmente la posizione ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 17.28 Aslanbatte Lorenzo6-3 6-4 al termine di un match durato un’ora e trenta minuti. Ilottiene il secondo turno contro Stefanos Tsitsipas che ha avuto un bye al primo turno. Il classe ’93 oggi è semplicemente ingiocabile e domina siache la pioggia che ha interrotto i match per quasi 5 ore. Il semifinale degli AO 2021 riesce a non dare punti di riferimento all’avversario grazie a un gioco offensivo e in continua spinta, brekkando nel primo e decimo gioco del primo parziale e nel decimo game del secondo set. Ilraggiunge virtualmente la posizione ...

