L’app Google shopping va in archivio: Big G la manda in soffitta (Di lunedì 12 aprile 2021) La versione mobile, quindi L’applicazione di Google shopping, dovrebbe scomparire a breve. Big G, stando a indiscrezioni, sembrerebbe infatti intenzionato a chiudere la sua app lasciando solamente la scheda “shopping” all’interno della sua versione web, per il personal computer. Google shopping, chiude la versione appLo “shut down” dovrebbe avvenire sia per le versione Apple e iPad, quindi per i sistemi operativi iOS, quanto per gli Android, e chiunque tenti di accedere in questi giorni alL’applicazione dedicata, verrà reindirizzato alla versione desktop. A fare la scoperta sono stati i colleghi di 9to5Google negli scorsi giorni, che hanno riportato anche le parole di un portavoce di Google, rimasto però anonimo, che ha confessato: ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) La versione mobile, quindilicazione di, dovrebbe scomparire a breve. Big G, stando a indiscrezioni, sembrerebbe infatti intenzionato a chiudere la sua app lasciando solamente la scheda “” all’interno della sua versione web, per il personal computer., chiude la versione appLo “shut down” dovrebbe avvenire sia per le versione Apple e iPad, quindi per i sistemi operativi iOS, quanto per gli Android, e chiunque tenti di accedere in questi giorni allicazione dedicata, verrà reindirizzato alla versione desktop. A fare la scoperta sono stati i colleghi di 9to5negli scorsi giorni, che hanno riportato anche le parole di un portavoce di, rimasto però anonimo, che ha confessato: ...

Advertising

blurosmello : RT @ItaliaMellos: Siete pronti a parlare con Dayane? Alle ore 19:00 vi aspetta su ZWebTV. Per scaricare l'app ?? • Per Android scarica da… - Diana35157790 : RT @ItaliaMellos: Siete pronti a parlare con Dayane? Alle ore 19:00 vi aspetta su ZWebTV. Per scaricare l'app ?? • Per Android scarica da… - febollones : RT @ItaliaMellos: Siete pronti a parlare con Dayane? Alle ore 19:00 vi aspetta su ZWebTV. Per scaricare l'app ?? • Per Android scarica da… - CarmelaCusmai : RT @LaTerzaVia1: Ogni poesia è l'espressione di un'altra poesia consumata nelle parole. @AlmiraUva @SiaArte @Coco220322 @CarmelaCusmai @PCa… - Coco220322 : RT @LaTerzaVia1: Ogni poesia è l'espressione di un'altra poesia consumata nelle parole. @AlmiraUva @SiaArte @Coco220322 @CarmelaCusmai @PCa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Google «La Lettura» con Sandro Veronesi e le parole dei poeti la Lettura del Corriere della Sera