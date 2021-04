L’accanimento della Celentano contro Martina aiuta lo share ma penalizza solo Serena (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche questa settimana si inizia alla grande, si fa per dire, nel day time di Amici 20 con il guanto di sfida che Alessandra Celentano ha deciso di lanciare a Martina. L’ennesimo guanto che probabilmente, se mai dovesse essere accettato, finirà come i precedenti. Ossia ci mostrerà che Serena è una ballerina versatile, che farà strada e che può ballare qualsiasi cosa e che al contrario Martina ( come anche illustri esperti di ballo latino americano dicono da giorni) non eccelle neppure nel suo anzi, dopo 16 anni di studi, risulta essere parecchio indietro e poco portata. La maestra Celentano lo ripete da mesi, e ormai lo hanno capito anche i plexiglass degli studi Elios. A non capirlo sono i tre giudici che esaltano Martina e che hanno permesso a lei di continuare il percorso ad Amici ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 aprile 2021) Anche questa settimana si inizia alla grande, si fa per dire, nel day time di Amici 20 con il guanto di sfida che Alessandraha deciso di lanciare a. L’ennesimo guanto che probabilmente, se mai dovesse essere accettato, finirà come i precedenti. Ossia ci mostrerà cheè una ballerina versatile, che farà strada e che può ballare qualsiasi cosa e che al contrario( come anche illustri esperti di ballo latino americano dicono da giorni) non eccelle neppure nel suo anzi, dopo 16 anni di studi, risulta essere parecchio indietro e poco portata. La maestralo ripete da mesi, e ormai lo hanno capito anche i plexiglass degli studi Elios. A non capirlo sono i tre giudici che esaltanoe che hanno permesso a lei di continuare il percorso ad Amici ...

Advertising

cupofcoffee__ : L' 'accanimento' del pubblico nei confronti di persone come Rosa, Martina, Raffaele, deddy deriva da quei giudici i… - Kaliemia1 : @amicii_news Imbarazzante l'accanimento delle persone sotto i post della pagina di amici, come se Martina non fosse… - Feedericaaaaa : Detto ciò non apprezzo l'accanimento psicologico della Cele anche se spesso ha ragione. Dovrebbe controllare i modi… - AskForManu_ : @LBremb11 @BiRaskolnikov @_ThousandN L’errore della Juve non è stato prendere il più forte di tutti, ma non essere… - sorryfordelay : @RaiSport Getta o lancia? Capisco l'odio antisportivo, ma l'accanimento....e siete una trasmissione SPORTIVA. Parla… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accanimento della Bettini: «Basta con Renzi, è inaffidabile. Se Conte cade, deciderà Mattarella» Corriere della Sera