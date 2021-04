La Vigilar lotta ma rimane a mani vuote

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vigilar lotta

Lavende cara la pelle ma resta a mani vuote. Ora la serie dei quarti di finale playoff pende dalla parte dei lombardi che si aggiudicano garauno. Domenica prossima al Palas Allende la Virtus ...LaFano di Roberto Pascucci in campo con Cecato-Lucconi in diagonale, Ferraro-Bartolucci ...come un leone Aprile sotto rete, il block di Ruiz però certifica le difficoltà generali di ...Biffi T. 1, Salvador ne, Compagnoni ne, Innocenzi ne, Raffa (L2) ne. All. Durand, vice Traviglia. VIGILAR FANO: Cecato 3, Ruiz 16, Ferraro 4, Lucconi 13, Tallone 11, Bartolucci 4, Cesarini (L1), ...VOLLEY A3 - Al Banca Macerata Forum i biancorossi vincono al tie break il derby marchigiano e blindano il terzo posto. Ora una settimana extra per lavorare in vista dei play off ...