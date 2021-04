La domenica di Gianni Morandi: “Non scherzare col fuoco…” (Di lunedì 12 aprile 2021) Una volta tornato a casa, Gianni Morandi ha ricominciato ad essere presente sui social condividendo alcuni momenti della sua giornata tra ironia e ricordi Da quando Gianni Morandi è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa, ha ricominciato ad essere presente sui social, come era solito fare. Con la sua community ha condiviso il primo pranzo a casa con un buon bicchiere di vino, la prima passeggiata in giardino mostrando le sue attuali condizioni di salute e poi ha spiegato quanto dovrà ancora curarsi per ripristinare la mano destra che è stata la più danneggiata. Nella domenica appena trascorsa, Gianni Morandi ha voluto strappare un sorriso, ironizzando e prendendosi poco sul serio, grazie anche alla complicità della moglie Anna. Sul suo profilo Facebook ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Una volta tornato a casa,ha ricominciato ad essere presente sui social condividendo alcuni momenti della sua giornata tra ironia e ricordi Da quandoè stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa, ha ricominciato ad essere presente sui social, come era solito fare. Con la sua community ha condiviso il primo pranzo a casa con un buon bicchiere di vino, la prima passeggiata in giardino mostrando le sue attuali condizioni di salute e poi ha spiegato quanto dovrà ancora curarsi per ripristinare la mano destra che è stata la più danneggiata. Nellaappena trascorsa,ha voluto strappare un sorriso, ironizzando e prendendosi poco sul serio, grazie anche alla complicità della moglie Anna. Sul suo profilo Facebook ha ...

Advertising

twi_gianni_tter : @MetaErmal Ormai chiuso a casa. Prima lavoravo. Da sempre sogno una domenica libera come le vivevo da piccolo. Ma d… - manno_gianni : RT @gamberoblu: Quando è #domenica sera è l’unica cosa che vuoi fare è affogare in questa #amatriciana super golosa ?? #Food #sundayvibes #G… - manno_gianni : RT @gamberoblu: La domenica per voi è..???????? - Gianni_Gia_ : Piove, giornata buia, siamo rossi, sono uscito rientrato e mi sono infilato nel letto sotto al piumone. Oggi è domenica per me. - radiolisola : #NowPlaying: Gianni Morandi - Se Puoi Uscire Una Domenica Sola Con Me -