In arrivo il vaccino Johnson. Ecco l'identikit del primo monodose (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - È l'unico vaccino antiCovid monodose disponibile. Può essere conservato in frigorifero e può essere somministrato a tutte le persone con un'età superiore ai 18 anni. Ecco l'identikit del vaccino Johnson & Johnson, che sbarcherà in Italia questa settimana, per ora con un primo carico da poco più di 180mila dosi. E' il quarto vaccino approvato dall'Ema dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un siero molto atteso per la facilità di conservazione e, appunto, per il fatto che è necessaria una sola dose. Il vaccino J&J utilizza una tecnologia diversa da quella dei vaccini a Rna prodotti da Pfizer/BioNTech e Moderna. Si tratta infatti di un vaccino a vettore virale, come AstraZeneca: un frammento di Dna ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - È l'unicoantiCovid monodose disponibile. Può essere conservato in frigorifero e può essere somministrato a tutte le persone con un'età superiore ai 18 anni.l'del, che sbarcherà in Italia questa settimana, per ora con uncarico da poco più di 180mila dosi. E' il quartoapprovato dall'Ema dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Un siero molto atteso per la facilità di conservazione e, appunto, per il fatto che è necessaria una sola dose. IlJ&J utilizza una tecnologia diversa da quella dei vaccini a Rna prodotti da Pfizer/BioNTech e Moderna. Si tratta infatti di una vettore virale, come AstraZeneca: un frammento di Dna ...

