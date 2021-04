Foggia | concorso “Umberto Giordano” | adesioni anche dall’estero e la chiusura delle iscrizioni è spostata al 18 aprile Tredicesima edizione

Leggi su noinotizie

(Di martedì 13 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:da tutta Italia ehanno convinto gli organizzatori del 13°Nazionale Musicale “” a posticipare di una settimana la data die quindi spostare la scadenza al 18. “Stiamo ancora ricevendo domande da Nord a Sud della Penisola, con molti di concorrenti che arriveranno adalla Sardegna e dalla Sicilia, ma soprattutto giungeranno talenti dagli Stati Uniti, in particolare dalla Florida e da New York, e poi dalla Svizzera, e per questo abbiamo deciso di rinviare, seppure di pochi giorni, la scadenza, per consentire a tutti di partecipare, considerato che in molti ...