De Luca: "Vaccini, dopo 80enni e fragili non procederemo per età. Una cosa è il rigore, altro è la stupidità" (Di lunedì 12 aprile 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della visita ad un hub vaccinale a Benevento. La Campania è stata una regione tra le più rigorose d'Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta.

