David di Donatello 2021 | quando ci saranno e chi conduce?

(Di lunedì 12 aprile 2021) Mancano 30 giorni alla cerimonia di premiazione deldi. Giunti alla 66ª edizione, ildisi svolgerà l’11 maggioa Roma (da stabilire ancora dove, dopo una edizione presso lo Studio 2 di Via Teulada e quattro presso gli Studi de Paolis). La trasmissione dell’evento avverrà in diretta in prima serata su Rai 1 (e su Rai Movie) e per il terzo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a Carlo Conti. Per quest’anno, date le arcinote contingenze sanitarie, sono state ammesse in concorso anche le pellicole che sono state distribuite sulle piattaforme streaming e non attraverso le sale cinematografiche (come speriamo possa accadere presto). Le candidature sono state annunciate lo scorso 26 marzo e i film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature ...