**Covid: Sgarbi, 'da Speranza gestione disastrosa pandemia, ma è ancora lì'** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel pezzo. Invece rimane lì, anche quando il fantomatico 'governo dei migliori' avrebbe suggerito di mettere in quel ruolo un medico, uno scienziato, insomma un tecnico, e non un paziente!". Lo scrive in un post su Facebook Vittorio Sgarbi. "La gestione disastrosa della pandemia -scrive Sgarbi- l'assoluta mancanza di trasparenza (vedi il 'Piano per la pandemia' non aggiornato e i rapporti con l'Oms), la confusione sulle priorità per le vaccinazioni, i diktat al Cts per tenere segreti i verbali delle riunioni e, infine, le chiusure illogiche delle attività commerciali dettate dalla paura, sono tutti elementi che avrebbero dovuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel pezzo. Invece rimane lì, anche quando il fantomatico 'governo dei migliori' avrebbe suggerito di mettere in quel ruolo un medico, uno scienziato, insomma un tecnico, e non un paziente!". Lo scrive in un post su Facebook Vittorio. "Ladella-scrive- l'assoluta mancanza di trasparenza (vedi il 'Piano per la' non aggiornato e i rapporti con l'Oms), la confusione sulle priorità per le vaccinazioni, i diktat al Cts per tenere segreti i verbali delle riunioni e, infine, le chiusure illogiche delle attività commerciali dettate dalla paura, sono tutti elementi che avrebbero dovuto ...

