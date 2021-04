Covid | Moratti | ' vaccinati in Lombardia oltre 600mila over 80'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Insono stati80, praticamente tutti coloro "che potevano spostarsi autonomamente". E in cinque giorni sono stati20mila ottantenni che non avevano prenotato e che si sono presentati spontaneamente agli hub vaccinali. A fare il punto sulle vaccinazioni è la vicepresidente della Regionee assessore al Welfare, Letizia. Ieri, lacontava di finire le vaccinazioni, almeno con una dose, a tutti gli80 che avevano aderito alla campagna. Gli aventi diritto di questa fascia d'età, in Regione, sono circa 730mila. "All'appello mancano cittadine e cittadini80 che per ragioni di salute hanno chiesto di ricevere il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moratti

Il Sannio Quotidiano

... ha aggiunto il vicepresidente Letizia. "Ad ora sono state somministrate 2.072.000 dosi di ...19, ecco come cambia il piano vaccinale dopo la nuova ordinanza di Figliuolo Prenotazione ...Non 48 ore dopo ma 4, e sempre di domenica, Max e i suoi due caregivers (come previsto dal regolamento) ricevevano la prima dose anti. "Appena ci ha chiamato il portavoce dellasiamo ...MILANO (12 aprile 2021) - La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto oggi il punto sulle vaccinazioni anti-Covid che il Sistema socio-sanitario ...così da poterli chiamare quando arriverà il loro turno, in base all'età". Lo spiega in una nota la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti.