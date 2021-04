Covid, Letta “Il punto non è quando riaprire, ma come” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere il partito dell’intelligenza collettiva, scommettiamo sul fatto che sia meglio della leadership carismatica individuale e i nostri circoli la rappresentano. La nostra forza è l’essere democratici e inclusivi”. Così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, in collegamento a Filo Diretto su Radio Immagina. “Per quanto riguarda le riaperture, credo che si debba mettere la parola fine al toto data, non fa bene a nessuno questo scontro. Il tema non è la data, è dire quando e a quali condizioni si riaprirà. Per il PD – continua Letta – sono due gli elementi chiave, essenziali per una riapertura in sicurezza perchè la cosa peggiore sarebbe aprire per poi richiudere. La prima è aver vaccinato tutti gli over 60 del Paese, la seconda è avere un tasso di contagi che sia attorno o sotto i 50 ogni 100 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere il partito dell’intelligenza collettiva, scommettiamo sul fatto che sia meglio della leadership carismatica individuale e i nostri circoli la rappresentano. La nostra forza è l’essere democratici e inclusivi”. Così Enrico, segretario del Partito Democratico, in collegamento a Filo Diretto su Radio Immagina. “Per quanto riguarda le riaperture, credo che si debba mettere la parola fine al toto data, non fa bene a nessuno questo scontro. Il tema non è la data, è diree a quali condizioni si riaprirà. Per il PD – continua– sono due gli elementi chiave, essenziali per una riapertura in sicurezza perchè la cosa peggiore sarebbe aprire per poi richiudere. La prima è aver vaccinato tutti gli over 60 del Paese, la seconda è avere un tasso di contagi che sia attorno o sotto i 50 ogni 100 ...

