Coronavirus | oggi in Abruzzo 90 nuovi casi | più della metà in provincia di Chieti | e 5 decessi

fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - MediasetTgcom24 : Covid, la Sardegna entra in zona rossa: restrizioni da oggi #Coronavirus - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 12 aprile: 9.789 nuovi casi e 358 morti - essedisofia : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 64 su 100, lo stesso livello di ieri. Nota metodologica… - amorlupi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 64 su 100, lo stesso livello di ieri. Nota metodologica… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Complessivamentele dosi del vaccino Astrazeneca, somministrato in 11 punti vaccinali su 12, sono state 551. L'emergenzaimpone una maggiore attenzione sulla presa in carico dei ...Dall'inizio dell'emergenza, sono stati eseguiti complessivamente 937.540 tamponi molecolari (+2.206 rispetto a ieri) e 370.888 test antigenici (+695 rispetto a ieri).Un innovativo test salivare per scoprire in maniera rapida la positività al Covid-19. A creare il nuovo tampone, in fase di sviluppo, è stato un team di ricerca del California I ...Ida Perrone da sabato è risultata contagiata dal covid. «Nel mio ufficio ce ne sono altri sei, non si chiude e non siva in smartworking Le istituzioni sanitarie latitano ...