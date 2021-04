Blackout Dazn | Comcast si scusa | “Eravamo in contatto mentre risolvevamo il problema”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “in strettocon loroile ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati”. Lo ha spiegato in una nota alla Reuters, partner diconsiderata dall’emittente streaming responsabile delche ha impedito a molti utenti di vedere sull’AppInter-Cagliari, lunchmatch della 30^ giornata di Serie A. SportFace.

Per ilriscontrato durante alcune gare di ieri,prima chiede scusa e poi attacca Sky, spiegando che il disguido parte da ComCastSecondo quanto riferisce La Repubblica, poco meno di tre ore dopo il fischio finale di Inter - Cagliari , partita non vista da molti telespettatori per colpa di undi, la Lega Serie A ...Ieri è stato impossibile per milioni di telespettatori vedere Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Comcast, gruppo che dal 2018 controlla Sky: mai fronteggiato simili situazioni ...Il blackout di ieri in Inter-Cagliari, più Verona-Lazio, ma anche alcune problematiche nate con altre partite sulIa app di DAZN, hanno creato un po' di panico anche nelle società di serie A, che, ...