Black Panther 2 | un cameo di Chadwick Boseman nel film Marvel?

Con il coinvolgimento delle guerriere wakandiane, l'ipotesi più accreditata è stata verso, ma la smentita arriva direttamente da Marvel. Non vedremo T'Challa in The Falcon and The ...Non vedremo nessun cameo del compianto Chadwick Boseman in The Falcon and The Winter Soldier . Sebbene la storia lo richieda, dato che la serie è in parte legata al film, il produttore Nate Moore ha smentito diverse voci di corridoio. Dopo le ipotesi su un presunto attore guest star in WandaVision (poi rivelate non veritiere), i fan della Marvel ...Nate Moore, produttore dei Marvel Studios, ha risposto a chi gli chiedeva se ci sarà un cameo di Chadwick Boseman nel film Black Panther 2. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 12/04/2021 Nate Moore ...È possibile che in Black Panther 2, ora in preproduzione, possa apparire brevemente lo scomparso Chadwick Boseman in un cammeo realizzato digitalmente? Risponde il producer della saga.