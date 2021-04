Benevento | la visita di De Luca | “Pronti ad azioni clamorose se non ci daranno vaccini” – VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Mattinata beneventana per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Ospite di Confindustria presso il Centro per l’Impiego, dove si è tenuta l’inaugurazione del nuovo sportello ‘Spazio Lavoro’ alla presenza del presidente Vigorito e dell’Assessore Marchiello, Denon ha perso l’occasione di lanciare strali contro il governo per la mancanza di un’adeguata fornitura dialla Regione Campania. Deha parlato diche la Regione intende intraprendere se alla Campania non verranno forniti iin numero adeguato. Deha altresì annunciato di aver comunicato al commissario Figliuolo che la Campania, dopo aver vaccinato anziani e fragili, non ...

