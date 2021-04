Auto finisce in una scarpata e si ribalta | madre e bimbo in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Momenti di paura per una donna e un bambino rimasti incastrati all’interno di un’che si èta in via Palmiro Togliatti a Castelpoto, finendo in una. L’incidente si è verificato, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 16,30. Ad estrarre la donna con il bambino sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto. I due sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’Fatebenefratelli di Benevento per gli accertamenti del caso. Non dovrebbero essere in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.