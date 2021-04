Alex Britti emoziona i fan | “Non la sogno Ci vado ogni volta che posso”

(Di lunedì 12 aprile 2021)e il mare di Ostia su Instagram per ricordare l’importante ricorrenza della Giornata del Mare. In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara dell’11 aprile 2021, i social si sono riempiti di hashtag, foto e creatività dedicate al grande blu. Tanti anche gli artisti che hanno partecipato virtualmente alla sensibilizzazione su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alex Britti - Immaturi - LadonnaDaniela : RT @antoniocapitani: Il mio amico Alex. Grazie. @ALEX_BRITTI #DDLZan #temposcaduto #isentinellidimilano - Canale_Maestro : RT @isentinelli: Grazie a @ALEX_BRITTI dalla parte dei diritti (rima involontaria). Questo il suo invito ad approvare la legge Zan. #temp… - GeCortese : RT @antoniocapitani: Il mio amico Alex. Grazie. @ALEX_BRITTI #DDLZan #temposcaduto #isentinellidimilano - ArroyoGregg : @isentinelli @ALEX_BRITTI BRAVO ALEX -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Britti

Recensiamo Musica

ha semplicemente twittato il suo nome. Jannik Sinner ora sfiderà nella finale di Miami il polacco Hubert Hurkacz, suo grande amico e compagno di doppio. Autore: Andrea Daz 03 - 04 - 2021Il basso è stato suonato da MATTEO CARLINI, bassista per i tour di, Serena Autieri e Andrea Faustini. La viola è stata suonata da SIMONA RUISI, violista aggiunta nelle principali ...Alex Britti e il mare di Ostia su Instagram per ricordare l’importante ricorrenza della Giornata del Mare. Il mare di Ostia nelle foto di Britti su Instagram In occasione della Giornata del Mare e ...GRAZIA DI MICHELE da tempo offre opportunità di esibirsi a tante nuove cantautrici nelle manifestazioni che organizza. In due occasioni abbiamo anche trasformato il Premiato Circ ...